Любимов открыл ФАП в Старожилове. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово. Глава региона посетил его в рамках рабочей поездки, в понедельник, 17 июня.
Новое здание построили за три месяца. ФАП обошелся в 6 миллионов 647 тысяч рублей. Деньги выделены в рамках региональной программы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».
Фельдшерско-акушерский пункт состоит из двух модульных блок-контейнеров, площадью восемьдесят метров каждый.
К зданию подведены все коммуникации. В нем оборудованы процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств и стерилизационная. Кроме того, в фельдшерско-акушерском пункте работает портативные кардиограф и аппарат для искусственной вентиляции легких, а также анализатор сахара в крови.
Радиус обслуживания составляет десять километров и покрывает улицы Новая, Школьная, Молодежная, Садовая, Железнодорожная, а также деревни Вороново, Дроздово, Новоселки, Ромоданово.
Губернатор отметил, что в этом году планируется построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов.
«С появлением нового ФАПа жителям не придется идти далеко в районную больницу. При этом, я надеюсь, что вы все будете здоровы и ходить сюда будете редко», — сказал глава региона.
© RZN.info
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