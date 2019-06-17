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17:27, 17 июня 2019 1 701
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Алексея Просянникова назначили председателем рязанского облизбиркома

Алексея Просянникова назначили председателем рязанского облизбиркома

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 17 июня, в рамках заседания избирательной комиссии состоялось тайное голосование по выбору председателя. В нем поучаствовали 13 действующих членов облизбиркома.

Перед началом процедуры секретарь счетной комиссии Александр Полетаев опечатал бокс, затем присутствующие по очереди опустили в него заполненные бюллетени.

Подсчет голосов проводился секретарем счетной комиссии. За кандидатуру Просянникова проголосовали единогласно.

«Я буду работать добросовестно, честно, без всяких сомнений, беспристрастно, опираясь на опыт и профессионализм членов комиссии здесь присутствующих. Только вместе у нас все получится», — сказал Просянников.

На заседании присутствовали первый зампред правительства Анна Рослякова, первый заместитель председателя рязоблдумы Александр Шевырев и федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Валерий Савин.

«Алексея Ивановича знаю как человека профессионального, порядочного, который на всех участках работы себя проявлял активно и профессионально», — сказала Рослякова.

Она пожелала Просянникову удачи и успехов. «Самое главное, что стоит перед избирательной комиссией Рязанской области — это обеспечение легитимности избирательного процесса. Думаю, что с этой задачей вы и ваши коллеги обязательно справитесь», — добавила зампред.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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