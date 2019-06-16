В понедельник в Рязанской области будет до +26 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 17 июня, в Рязанской области будет до +26 градусов. Прогноз погоды
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду.
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