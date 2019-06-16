В день Святой Троицы митрополит Марк провел литургию в Успенском соборе Рязани

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Фото: Рязанская епархия
В воскресенье, 16 июня, в день Святой Троицы митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел литургию в Успенском соборе Рязани. Об этом сообщил
После литургии была совершена великая вечерня.
«Традиционно во время чтения молитв о церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших, священство и все верующие стояли на коленях. Этой вечерней завершился послепасхальный период, во время которого не совершались земные поклоны и верующие на вставали на колени», — говорится в сообщении.
Наставление в день праздника митрополит Марк посвятил значению события, свершившегося две тысячи лет назад в Сионской горнице, где на апостолов сошел Святой Дух, положив начало христианской Церкви.
Фото Антония Тополова
© RZN.info
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