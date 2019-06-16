Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:27, 16 июня 2019 199
 0    0

На семи улицах Рязани почти на две недели отключат горячую воду

На семи улицах Рязани почти на две недели отключат горячую воду

Фото: Pixabay.com

С понедельника, 17 июня, на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за плановых профилактических работ до 28 июня воды не будет по адресам:

  • улица Есенина, дома №№108, 110, 112;
  • улица Маяковского, дом №22;
  • Михайловское шоссе, дома №№69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 73 корпус 1, 73 корпус 2;
  • улица Полевая, дома №№3, 4;
  • улица Яхонтова, дома №№15, 3 (детсад №141).

До 26 июня воды не будет по адресам:

  • улица Красная, дома №№26, 28;
  • улица Старореченская, дом №15 корпус 1.

Графиком плановых отключений можно найти здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 362
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 19 718
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
10:47, 2 июня 2019 12 700
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 527
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
8:35, 13 июня 2019 11 506
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум