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Десятилетняя девочка выжила в аварии с восемью погибшими под Воронежем. ДТП произошло в субботу, 15 июня, в 20:26 на 59 километре дороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе,
Ford Focus лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением и выехал на «встречку».
Выжившая девочка получила травмы.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
Фото с
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