Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:29, 15 июня 2019 559
 0    0

Жителя Рязанской области осудили за ложный донос о преступлении

Жителя Рязанской области осудили за ложный донос о преступлении

Кадомский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Ермишинского района, которого признали виновным в ложном доносе о совершении преступления с обвинением лица в тяжком преступлении. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В суде установили, что в январе 2019 года осужденный продал знакомому бензопилу. После того, как его стала упрекать в продаже жена, мужчина решил подать заявление о краже бензопилы.

В январе этого года мужчина обратился в полицию с заявлением, где его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Кража не подтвердилась, полиция возбудила дело в отношении заявителя.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 306 УК РФ и назначили полтора года условно с испытательным сроком в полтора года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 269
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 19 636
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
10:47, 2 июня 2019 12 670
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 511
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
8:51, 2 июня 2019 11 314
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум