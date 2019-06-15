Жителя Рязанской области осудили за ложный донос о преступлении

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Кадомский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Ермишинского района, которого признали виновным в ложном доносе о совершении преступления с обвинением лица в тяжком преступлении. Об этом сообщил
В суде установили, что в январе 2019 года осужденный продал знакомому бензопилу. После того, как его стала упрекать в продаже жена, мужчина решил подать заявление о краже бензопилы.
В январе этого года мужчина обратился в полицию с заявлением, где его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Кража не подтвердилась, полиция возбудила дело в отношении заявителя.
Мужчину признали виновным по части 2 статьи 306 УК РФ и назначили полтора года условно с испытательным сроком в полтора года.
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