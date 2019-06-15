Виновник смертельной аварии в Пронском районе назначили два года в колонии-поселении

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Водитель, устроивший смертельную аварию в Пронском районе, в которой погибли три человека, получил срок. Об этом сообщил
Суд установил, что водитель грузовика проигнорировал ПДД и затормозил, что привело к заносу автомобиля и выезду на «встречку», где машина столкнулась с легковушкой, следовавшей по дороге без нарушения ПДД.
В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся, ранее судим не был.
Ему назначили два с половиной года в колонии-поселении, а также лишили «прав» на два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, авария
Таксист, а также его 31-летний и 40-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте.
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