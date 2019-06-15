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20:02, 15 июня 2019 119
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Виновник смертельной аварии в Пронском районе назначили два года в колонии-поселении

Виновник смертельной аварии в Пронском районе назначили два года в колонии-поселении

Водитель, устроивший смертельную аварию в Пронском районе, в которой погибли три человека, получил срок. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что водитель грузовика проигнорировал ПДД и затормозил, что привело к заносу автомобиля и выезду на «встречку», где машина столкнулась с легковушкой, следовавшей по дороге без нарушения ПДД.

В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся, ранее судим не был.

Ему назначили два с половиной года в колонии-поселении, а также лишили «прав» на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, авария произошла в прошлом году в ночь на 30 января на 238-м километре трассы М-6. 28-летний москвич на «ГАЗ 66» на скользкой дороге выехал на «встречку», где врезался в Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя.

Таксист, а также его 31-летний и 40-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте.


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