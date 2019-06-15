В Рязанской области ищут 24-летнего мужчину, пропавшего в Москве

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В Рязанской области ищут 24-летнего пропавшего Артура Хайруллина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в Москве 10 июня. Отмечается, что он может направляться в Рязань.
Приметы: рост 186 см, плотное телосложение, темные волосы, карие глаза.
Особые приметы: борожа, на запястье левой руки родимое пятно.
Одежда: серая футболка с рисунком, темно-синие брюки, черные ботинки с кориневыми вставками.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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