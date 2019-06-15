Рязанок пригласили поучаствовать в международном фестивале красоты

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Рязанки приглашаются к участию в междунардном фестивале красоты и творества Краса Вселенной Европа 2020″. Об этом сообщили организаторы конкурса.
В фестивале смогут принять участие девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения. Девушки с детьми не допускаются к участию в фестивале.
Заполнить анкету участницам и прочитать правила участия можно на
Вместо выхода в купальниках в финале предлагается пройти творческие конкурсы.
Топ-5 участниц конкурса от Европы попадут в финал четвертого международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной-2020», который планируют провести в марте 2020 года в Москве в концертном зале Vegas City Hall.
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