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17:49, 15 июня 2019 238
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Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке авиарейса

Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке авиарейса

При задержке рейса или опоздание перевозчик должен выплатить пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание возникли вследствие непреодолимой силы, неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

В случае изменения расписания рейса, перевозчик должен проинформировать пассажиров «любым доступным способом».

При отмене или задержке рейса перевозчик обязан предоставить услуги:

  • предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время;
  • доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • организация хранения багажа.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без дополнительной платы, говорится в сообщении.


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