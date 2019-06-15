Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке авиарейса

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При задержке рейса или опоздание перевозчик должен выплатить пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание возникли вследствие непреодолимой силы, неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика. Об этом сообщил
В случае изменения расписания рейса, перевозчик должен проинформировать пассажиров «любым доступным способом».
При отмене или задержке рейса перевозчик обязан предоставить услуги:
Все эти услуги предоставляются пассажирам без дополнительной платы, говорится в сообщении.
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