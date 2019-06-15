После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области в полицию доставили 174 человек. Трех из них задержали, сообщила
По версии следствия, вечером в четверг, 13 июня, между жителями Чемодановки Бессоновского района произошел конфликт, во время которого пострадали пять человек. Двух из них госпитализировали, еще трое получили телесные повреждения.
Ранее стало известно, что потерпевший 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы, скончался вечером в пятницу, 14 июня.
Уголовное дело переквалифицировали на «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30 и п.п. «а, ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).
За сутки следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, сделали девять осмотров места происшествия и назначили пять экспертиз.
Ранее в группе «
Вечером в пятницу, 14 июня, местные жители собрались, чтобы обсудить ситуацию. В сходе поучаствовал губернатор области Иван Белозерцев, который заверил местных жителей, что виновных накажут по закону, передает
В УМВД по региону сообщили, что во время схода сельчане перекрывали трассу М-5 «Урал», но спустя время разошлись.
В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков. Создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке взята под контроль.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура обжалует решение Рязанского областного суда по застройке «Есенинской Руси»
|
cледующая новость →Четверо рязанцев отправились в Дагестан на «УАЗах»
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».