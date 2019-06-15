После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек

По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области в полицию доставили 174 человек. Трех из них задержали, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером в четверг, 13 июня, между жителями Чемодановки Бессоновского района произошел конфликт, во время которого пострадали пять человек. Двух из них госпитализировали, еще трое получили телесные повреждения.

Ранее стало известно, что потерпевший 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы, скончался вечером в пятницу, 14 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30 и п.п. «а, ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

За сутки следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, сделали девять осмотров места происшествия и назначили пять экспертиз.

Ранее в группе « Пенза live » в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.

Вечером в пятницу, 14 июня, местные жители собрались, чтобы обсудить ситуацию. В сходе поучаствовал губернатор области Иван Белозерцев, который заверил местных жителей, что виновных накажут по закону, передает РИА Новости .

В УМВД по региону сообщили, что во время схода сельчане перекрывали трассу М-5 «Урал», но спустя время разошлись.

В Бессоновском районе ввели план «Вулкан» для пресечения возможных массовых беспорядков. Создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке взята под контроль.