Новая и.о. мэра Рязани осмотрела Железнодорожный район

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 15 июня, и.о. мэра Рязани Елена Сорокина осмотрела Железнодорожный район. Об этом сообщил
Сорокина совместно с начальниками структурных подразделений и представителями префектуры осмотрели здание железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающую к нему территорию, участки после сноса аварийных деревянных построек, проверили реализацию проекта «Новопавловская Роща. Я здесь живу», сквер Керамзавода и работы по возведению пристройки к детскому саду №139.
Сорокина поручила тщательнее убирать прилегающую территорию вокзала, поправить дорожные знаки и нанести свежую разметку.
На улицах Весенняя и Строителей префектура вывезла мусор, сухие деревья с места старых и сгоревших сараев. Всего вывезли около 1700 кубометров мусора, отходов и автомобильных шин.
В Новопавловской Роще Сорокина поручила спилить старые сухостойные деревья в роще и просчитать средства на восстановление забора и нескольких элементов спортивной площадки, которые были повреждены.
Также там и на улице Весенней начали скашивать траву.
В сквере Керамзавода Сорокина встретилась с жителями района, которые пожаловались на плохое асфальтовое покрытие рядом с их домом, а также попросили помочь с устройством песочницы для детей.
В завершение объезда Елена Сорокина проинспектировала ход работ по строительству пристройки к детскому саду №139.
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