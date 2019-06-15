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18:28, 15 июня 2019 179
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Новая и.о. мэра Рязани осмотрела Железнодорожный район

Новая и.о. мэра Рязани осмотрела Железнодорожный район

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 15 июня, и.о. мэра Рязани Елена Сорокина осмотрела Железнодорожный район. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Сорокина совместно с начальниками структурных подразделений и представителями префектуры осмотрели здание железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающую к нему территорию, участки после сноса аварийных деревянных построек, проверили реализацию проекта «Новопавловская Роща. Я здесь живу», сквер Керамзавода и работы по возведению пристройки к детскому саду №139.

Сорокина поручила тщательнее убирать прилегающую территорию вокзала, поправить дорожные знаки и нанести свежую разметку.

На улицах Весенняя и Строителей префектура вывезла мусор, сухие деревья с места старых и сгоревших сараев. Всего вывезли около 1700 кубометров мусора, отходов и автомобильных шин.

В Новопавловской Роще Сорокина поручила спилить старые сухостойные деревья в роще и просчитать средства на восстановление забора и нескольких элементов спортивной площадки, которые были повреждены.

Также там и на улице Весенней начали скашивать траву.

В сквере Керамзавода Сорокина встретилась с жителями района, которые пожаловались на плохое асфальтовое покрытие рядом с их домом, а также попросили помочь с устройством песочницы для детей.

В завершение объезда Елена Сорокина проинспектировала ход работ по строительству пристройки к детскому саду №139.


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