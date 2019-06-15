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Фото: Pixabay.com
Кораблинского бизнесмена оштрафовали за невыплату зарплаты сотруднику. Об этом
Руководитель организации не выплатил сотруднику 36 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). Во время следствия подозреваемый признал вину и возместил ущерб, а также «загладил причиненный вред».
Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении дела и назначил бизнесмену штраф в размере десяти тысяч рублей. Он должен уплатить его за два месяца.
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