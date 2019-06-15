В воскресенье в Рязанской области ожидаются гроза и ветер. Прогноз погоды

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В воскресенье, 16 июня, в Рязанской области ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщила
Местами возможен небольшой дождь.
Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов, днем +19, +24 градуса.
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