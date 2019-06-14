Жительница Ряжска обокрала приютившего ее пенсионера

Жительница Ряжска обокрала одинокого пенсионера, который ее приютил. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

С потерпевшим женщина познакомилась, когда заметила газовую плиту, стоящую около его дома. Злоумышленница попросила мужчину продать ее, но тот отказал.

Тогда новая знакомая стала жаловаться на плохое материальное состояние и рассказала про своих детей, которых ей нечем кормить.

Пенсионер разрешил ей собрать со своего участка весь ненужный металл и даже помог отвезти его в пункт приема. Кроме того, он пригласил женщину в гости.

Уже на третий день знакомства жительница Ряжска попросила мужчину отвезти ее в центр города. Тот согласился и перед дорогой достал из своего тайника, где было около ста тысяч, немного денег. Женщина сказала, чтобы пенсионер шел заводить машину, а сама осталась в доме якобы попить воды.

После этого потерпевший обнаружил пропажу всех сбережений, а новая знакомая перестала выходить на связь.

Все деньги злоумышленница потратить не успела, ее задержала полиция.

Сейчас она раскаялась и ожидает решения суда.