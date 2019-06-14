В Строителе и на Южном отключили холодную воду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в пятницу, 14 июня, в поселках Строитель и Южный отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 15:00 воды не будет в доме 26/1 по улице Качевской, до 16:00 — в домах 2-а, 2-б и 2-в по улице Щорса, а также в частном секторе поселка Южный.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спас-Клепиках начали строить ФОК с бассейном
|
cледующая новость →На реконструкцию завода во Владимирской области планируют потратить больше полутора миллиардов рублей
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.