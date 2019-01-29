В Новомичуринске запретили проводить гей-парад и пикеты. Об этом RZN.info сообщили в местной администрации.
ЛГБТ-активисты планировали провести два пикета 1 февраля, а также двухчасовое шествие по центральным улицам города 6 февраля.
В ответе администрации говорится, что проведение подобных мероприятий «причинит моральный вред детям и подросткам, ставшим невольными их свидетелями, оскорбит религиозные и нравственные чувства, унизит человеческое достоинство других граждан, нарушит их права и свободы, вызовет негативную реакцию общества и может спровоцировать противоправные действия со стороны лиц, не разделяющих взгляды участников мероприятий».