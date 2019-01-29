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14:07, 29 января 2019 646
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В Новомичуринске запретили проводить гей-парад и пикеты 1

В Новомичуринске запретили проводить гей-парад и пикеты

В Новомичуринске запретили проводить гей-парад и пикеты. Об этом RZN.info сообщили в местной администрации.

ЛГБТ-активисты планировали провести два пикета 1 февраля, а также двухчасовое шествие по центральным улицам города 6 февраля.

В ответе администрации говорится, что проведение подобных мероприятий «причинит моральный вред детям и подросткам, ставшим невольными их свидетелями, оскорбит религиозные и нравственные чувства, унизит человеческое достоинство других граждан, нарушит их права и свободы, вызовет негативную реакцию общества и может спровоцировать противоправные действия со стороны лиц, не разделяющих взгляды участников мероприятий».


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5 часов назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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