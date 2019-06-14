В Рязанской области мужчина пытался задушить пасынка

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В Муравлянке Сараевского района Рязанской области мужчина пытался задушить пасынка. Об этом пишет ИД «
Мужчина схватил пасынка за шею и стал душить. Как рассказали в МО МВД России «Сараевский» подозреваемый сделал это «с целью воспитания». При этом, мужчина был пьян.
Его пасынок лег спать вместо того, чтобы натаскать воды. Все это происходило на глазах матери несовершеннолетнего, которая вызвала полицию.
Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
Отмечается, что у мужчины уже есть судимость.
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