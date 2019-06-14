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В Калужской области изменится стоимость проезда в электричках. Об этом сообщил
Стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны при оформлении разового полного билета составит 26 рублей 60 копеек, при оформлении разового льготного билета — 13 рублей 30 копеек.
Цена абонементов «Ежедневно» и «Рабочего дня» на месяц для проезда по маршрутам протяженностью не более 20 километров равна 1330 и 1115 рублям соответственно.
Изменения в электропоездах 6000 нумерации вступят в силу с 3 июля текущего года.
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