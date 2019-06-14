В честь рязанских святых в кремле устроят крестный ход

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В честь Собора рязанских святых в кремле устроят крестный ход. Об этом
В Успенском кафедральном соборе проведут службу 22 июня в 17:00. На следующий день литургии будут в 6:40 (ранняя) и 8:45 (литургия архиерейским чином). После этого духовенство и верующие пройдут крестным ходом.
«Празднование, посвященное Собору рязанских святых и покровителю Рязанской земли святителю Василию, будет носить особый характер, поскольку в 2019 году исполняется 410 лет со времени обретения и перенесения мощей святителя Василия», — отметили в епархии.
Мощи святителя находятся под спудом в Христорождественском кафедральном соборе.
После службы всех накормят на полевой кухне. Также ожидаются показательные выступления казаков.
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