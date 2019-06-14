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17:32, 14 июня 2019 259

С начала года специалисты «Рязаньэнерго» отремонтировали свыше тысячи километров ЛЭП

С начала года специалисты «Рязаньэнерго» отремонтировали свыше тысячи километров ЛЭП

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги ремонтной программы. Как рассказали в пресс-службе компании, ежегодный плановый ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период.

С января по май в районах Рязанской области энергетики отремонтировали около 1016 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжений и 196 комплектных трансформаторных подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ.

Также специалисты филиала выполнили комплексный ремонт четырех подстанций (ПС) 110 кВ: Есенино, Коловрат, Костино, Горроща. Всего заменили 213 опорно-стрежневых изоляторов, отремонтировали 106 выключателей и 135 разъединителей.

«Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения как в областном центре, так и в сельских населенных пунктах, объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, таких как строящаяся больница скорой медицинской помощи в Рязани, а также промышленных предприятий, среди которых крупный современный агрокомплекс „Вакинское Агро“ в Рыбновском районе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» запланирован ремонт оборудования 34 подстанций 35-110 кВ, 485 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с ремонтом 41 силового трансформатора, более 3 000 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 251 га вдоль трасс ВЛ всех классов напряжения.


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