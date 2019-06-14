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9:38, 14 июня 2019 367
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Подростки украли медицинское оборудование из профилактория на окраине Рязани

Подростки украли медицинское оборудование из профилактория на окраине Рязани

Полиция раскрыла серию краж оборудования из медицинского профилактория на окраине Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился руководитель одного из лечебных заведений, который сообщил, что из профилактория, который временно закрыли на реконструкцию, пропали шесть велотренажеров и части рентгеновского аппарата.

Выяснилось, что кроме пропавших тренажеров пострадал аппарат для исследования с помощью рентгеновских лучей. Взломщики демонтировали из него металлические части и электропроводку.

Оперативники получили информацию, что в нескольких местах соседнего района молодые люди предлагают купить велотренажеры.

Выяснилось, что их продает 16-летний рязанец. Его нашли и установили, что он причастен к краже. Также предварительно установили, что к краже причастны 14 и 15-летний рязанцы.

Полиция выяснила, что приятели неоднократно забирались в профилакторий. Сначала они демонтировали три тренажера, а затем стали разбирать рентгеновский аппарат.

В это время полиция получила информацию о попытке продажи еще трех велотренажеров. К их краже оказались причастны две 18-летние рязанки. Злоумышленниц задержали. Похищенное изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.


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