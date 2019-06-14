Подростки украли медицинское оборудование из профилактория на окраине Рязани

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Полиция раскрыла серию краж оборудования из медицинского профилактория на окраине Рязани. Об этом сообщила
В полицию обратился руководитель одного из лечебных заведений, который сообщил, что из профилактория, который временно закрыли на реконструкцию, пропали шесть велотренажеров и части рентгеновского аппарата.
Выяснилось, что кроме пропавших тренажеров пострадал аппарат для исследования с помощью рентгеновских лучей. Взломщики демонтировали из него металлические части и электропроводку.
Оперативники получили информацию, что в нескольких местах соседнего района молодые люди предлагают купить велотренажеры.
Выяснилось, что их продает 16-летний рязанец. Его нашли и установили, что он причастен к краже. Также предварительно установили, что к краже причастны 14 и 15-летний рязанцы.
Полиция выяснила, что приятели неоднократно забирались в профилакторий. Сначала они демонтировали три тренажера, а затем стали разбирать рентгеновский аппарат.
В это время полиция получила информацию о попытке продажи еще трех велотренажеров. К их краже оказались причастны две 18-летние рязанки. Злоумышленниц задержали. Похищенное изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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