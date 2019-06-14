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12:00, 14 июня 2019 169
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На семи рязанских улицах почти на две недели отключат горячую воду. Адреса

На семи рязанских улицах почти на две недели отключат горячую воду. Адреса

С понедельника, 17 июня, на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ до 28 июня воды не будет по следующим адресам:

  • улица Есенина, дома 108, 110, 112;
  • улица Маяковского, дом 22;
  • Михайловское шоссе, дома 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 73 корпус 1, 73 корпус 2;
  • улица Полевая, дома 3, 4;
  • улица Яхонтова, дома 15, 3 (детсад №141).

До 26 июня воды не будет по следующим адресам:

  • улица Красная, дома 26, 28;
  • улица Старореченская, дом 15 корпус 1.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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