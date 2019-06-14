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11:20, 14 июня 2019 187
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На реконструкцию завода во Владимирской области планируют потратить больше полутора миллиардов рублей

На реконструкцию завода во Владимирской области планируют потратить больше полутора миллиардов рублей

На реконструкцию завода во Владимирской области планируют потратить больше полутора миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт администрации Владимирской области.

12 июня Новлянский крахмало-паточный завод посетил Владимир Сипягин.

Губернатор заявил, что в случае осуществления инвестиций в объеме порядка 25 миллионов долларов США (около 1.6 миллиардов рублей), завод сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних регионах.

«Сделаны соответствующие запросы на согласование в правительственную комиссию по инвестициям, ближайшее заседание которой состоится в скором времени. Мы приложим все усилия, чтобы ее решение было положительным. Речь идет о развитии предприятия, от которого зависят судьбы людей», — добавил Губернатор.


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