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На реконструкцию завода во Владимирской области планируют потратить больше полутора миллиардов рублей. Об этом сообщил
12 июня Новлянский крахмало-паточный завод посетил Владимир Сипягин.
Губернатор заявил, что в случае осуществления инвестиций в объеме порядка 25 миллионов долларов США (около 1.6 миллиардов рублей), завод сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних регионах.
«Сделаны соответствующие запросы на согласование в правительственную комиссию по инвестициям, ближайшее заседание которой состоится в скором времени. Мы приложим все усилия, чтобы ее решение было положительным. Речь идет о развитии предприятия, от которого зависят судьбы людей», — добавил Губернатор.
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