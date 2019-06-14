Евгения Беленецкого назначили зампредом рязанского правительства

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Евгения Беленецкого назначили заместителем председателя правительства Рязанской области. Постановление
Ранее Беленецкого назначили министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Постановление губернатора вступает в силу с 18 июня 2019 года.
Ранее место зампреда
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