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18:42, 13 июня 2019 168
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В Шилове сгорели три магазина и палатка с шаурмой

В Шилове сгорели три магазина и палатка с шаурмой

В ночь на четверг, 13 июня, в Шилове сгорели три магазина, сообщили очевидцы в группе «rzn_life».

«Сегодня ночью горел магазин „Бензо-маркет“, задело „Престиж“ и „Пятерочку“, также сгорел ларек шаурмой», — написал автор поста.

Официальных комментариев о произошедшем нет.


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