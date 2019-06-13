В ДТП под Рязанью погиб 73-летний москвич

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 11 июня, в селе Вышетравино в Рязанском районе в ДТП погиб 73-летний житель Москвы. Об этом сообщила
ДТП произошло между домами 19 и 20. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево.
Водитель погиб, его пассажира госпитализировали.
Проводится проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБезработный обокрал липчанку в магазине
|
cледующая новость →Телеведущая Тутта Ларсен снова выбрала мебель в салоне «Кухонный Двор»
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».