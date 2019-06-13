В ДТП на улице Есенина пострадал подросток

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП на улице Есенина, которое произошло 12 июня, пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, Renault Megane под управлением 38-летнего мужчины
В аварии пострадал пассажир из Renault 2002 года рождения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа улице Крупской иномарка сбила 19-летнюю девушку
|
cледующая новость →В тульском кремле устроили выставку ретро-автомобилей
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.