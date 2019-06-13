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9:51, 13 июня 2019 275
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В ДТП на улице Есенина пострадал подросток

В ДТП на улице Есенина пострадал подросток

Фото: УМВД по Рязанской области

В ДТП на улице Есенина, которое произошло 12 июня, пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, Renault Megane под управлением 38-летнего мужчины врезалась в Opel Vectrа, а затем в дерево.

В аварии пострадал пассажир из Renault 2002 года рождения.


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