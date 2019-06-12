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17:31, 12 июня 2019 1 017
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На улице Есенина столкнулись две иномарки. Фото

На улице Есенина столкнулись две иномарки. Фото

В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля. Фото опубликованы в группе «ВКонтакте» «Рязань».

ДТП произошло днем 12 июня. На улице Есенина столкнулись Opel Vectra и Renault Megane. Одна из иномарок после столкновения врезалась в дерево.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.


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