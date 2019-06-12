На улице Есенина столкнулись две иномарки. Фото

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В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля. Фото опубликованы в группе «ВКонтакте» «
ДТП произошло днем 12 июня. На улице Есенина столкнулись Opel Vectra и Renault Megane. Одна из иномарок после столкновения врезалась в дерево.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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