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22:32, 13 июня 2019 60
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Сроки наказания Кокорину и Мамаеву оставили без изменений

Сроки наказания Кокорину и Мамаеву оставили без изменений

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд оставил без изменений сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом передает РИА Новости.

Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но изменен в части квалификации действий футболистов.

Суд сохранил срок наказания для спортсменов.

Ранее спортсмены попросили в суде справедливости.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: ​они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Позже появилось видео за минуту до избиения чиновника Кокориным и Мамаевым.

Спортсменов приговорили к реальным срокам.


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