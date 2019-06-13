Сроки наказания Кокорину и Мамаеву оставили без изменений

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В четверг, 13 июня, Мосгорсуд оставил без изменений сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом передает
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но изменен в части квалификации действий футболистов.
Суд сохранил срок наказания для спортсменов.
Ранее спортсмены
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
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