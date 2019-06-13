Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 13 июня 2019 237
 0    0

С четверга горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса

С четверга горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса

С четверга, 13 июня, горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса опубликовали на сайте горадминистрации.

Из-за профилактических работ подачу воды ограничат до 26 июня по следующим адресам:

  • улица 10-я Линия, дом 39;
  • улица 4-я Линия, дом 2/1;
  • улица 6-я Линия, дом 10, 8;
  • улица 7-я Линия, дома 5, 7;
  • улица 9-я Линия, дома 18 корпус 1, 3а;
  • улица Гагарина, дома 160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2 (детский сад №84), 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;
  • улица Гоголя, дома 34/6, 36, 36 корпус 1 (детский сад №99), 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;
  • улица Ленинского Комсомола, дома 83, 85, 87, 156;
  • улица Осипенко, дом 95;
  • улица Островского, дома 23/2, 24а (детский сад №71), 24 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 33, 33 корпус 1 (школа №19), 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 39а (детский сад №81), 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 44 корпус 1 (детский сад №88), 44 корпус 2 (детский сад №80), 45, 51а
  • улица площадь 50 лет Октября, дом 1;
  • улица Полетаева, дома 31, 31 корпус 1, 33/67;
  • улица проезд Гоголя, дома 2, 3, 4, 4а, 5 (школа №42), 6, 7;
  • улица проезд Островского, дом 4;
  • улица Стройкова, дома 63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (детский сад №85), 67, 67/1, 69, 69/1, 71, 79/51, 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • Сысоево, дом 13;
  • улица Татарская, дом 87;
  • улица Черновицкая, дом 2/79, 4, 1/77, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46,3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1 (детский сад №87), 6, 6 корпус 1, 6 корп. 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1;
  • улица Шевченко, дом 95.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 190
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 714
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
10:47, 2 июня 2019 12 377
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 348
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
8:51, 2 июня 2019 11 268
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум