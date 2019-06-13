С четверга горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса

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С четверга, 13 июня, горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса опубликовали на сайте горадминистрации.
Из-за профилактических работ подачу воды ограничат до 26 июня по следующим адресам:
улица 10-я Линия, дом 39;
улица 4-я Линия, дом 2/1;
улица 6-я Линия, дом 10, 8;
улица 7-я Линия, дома 5, 7;
улица 9-я Линия, дома 18 корпус 1, 3а;
улица Гагарина, дома 160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2 (детский сад №84), 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;
улица Гоголя, дома 34/6, 36, 36 корпус 1 (детский сад №99), 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;
улица Ленинского Комсомола, дома 83, 85, 87, 156;
улица Осипенко, дом 95;
улица Островского, дома 23/2, 24а (детский сад №71), 24 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 33, 33 корпус 1 (школа №19), 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 39а (детский сад №81), 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 44 корпус 1 (детский сад №88), 44 корпус 2 (детский сад №80), 45, 51а
улица площадь 50 лет Октября, дом 1;
улица Полетаева, дома 31, 31 корпус 1, 33/67;
улица проезд Гоголя, дома 2, 3, 4, 4а, 5 (школа №42), 6, 7;
улица проезд Островского, дом 4;
улица Стройкова, дома 63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (детский сад №85), 67, 67/1, 69, 69/1, 71, 79/51, 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
Сысоево, дом 13;
улица Татарская, дом 87;
улица Черновицкая, дом 2/79, 4, 1/77, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46,3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1 (детский сад №87), 6, 6 корпус 1, 6 корп. 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1;
улица Шевченко, дом 95.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.