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11:45, 13 июня 2019 164
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 13 июня, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в Канищеве на улицах Чапаева, Полевой и Весенней, а также в домах 17-а и 17-б по улице Строителей.

Кроме того, в 17:00 воду должны дать в домах 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-к, 1-ж, 1-е, 1-м, 1-н, 1-д, 1-и (детсад №43) по улице Березовой.


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