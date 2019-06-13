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Утром в четверг, 13 июня, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в Канищеве на улицах Чапаева, Полевой и Весенней, а также в домах 17-а и 17-б по улице Строителей.
Кроме того, в 17:00 воду должны дать в домах 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-к, 1-ж, 1-е, 1-м, 1-н, 1-д, 1-и (детсад №43) по улице Березовой.
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