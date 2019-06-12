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13:13, 12 июня 2019 550
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В четверг горячую воду отключат более чем в сотне рязанских домов

В четверг горячую воду отключат более чем в сотне рязанских домов

Фото: Pixabay.com

В четверг, 13 июня, горячую воду отключат более чем в сотне рязанских домов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

До 26 июня из-за плановых профилактических работ воды не будет по адресам:

  • улица 10-я Линия, дом №39;
  • улица 4-я Линия, дом №2/1;
  • улица 6-я Линия, дома №№10, 8;
  • улица 7-я Линия, дома №№5, 7;
  • улица 9-я Линия, дома №№ 18 корпус 1, 3а;
  • улица Гагарина, дома №№ 160/2, 69, 71, 71 корпус 1, 71 корпус 2 (детский сад №84), 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;
  • улица Гоголя, дома №№34/6, 36, 36 корпус 1 (детский сад №99), 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87, 156;
  • улица Осипенко, дом №95;
  • улица Островского, дома №№23/2, 24а (детский сад №71), 24 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 33, 33 корпус 1 (школа №19), 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 39а (детский сад №81), 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 44 корпус 1 (детский сад №88), 44 корпус 2 (детский сад №80), 45, 51а;
  • улица площидь 50 лет Октября, 1;
  • улица Полетаева, дома №№31, 31 корпус 1, 33/67;
  • улица проезд Гоголя, дома №№2, 3, 4, 4а, 5 (школа №42), 6, 7;
  • улица проезд Островского, дом №4;
  • улица Стройкова, дома №№63/73, 65, 65 корпус 1, 65 корпус 2 (детский сад №85), 67, 67/1, 69, 69/1, 71, 79/51, 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;
  • Сысоево, дом №13;
  • улица Татарская, дом №87;
  • улица Черновицкая, дома №№2/79, 4, 1/77, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46, 3, 3 корпус 1, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1 (детский сад №87), 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1;
  • улица Шевченко, дом №95.

График плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно посмотреть здесь.


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