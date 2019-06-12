В центре Рязани столкнулись три иномарки. Фото

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В центре Рязани столкнулись три иномарки. Фотографии с места аварии в редакцию RZN.info прислали очевидцы.
Авария произошла днем, 12 мая. На улице Семинарской столкнулись два легковых автомобиля и одна иномарка.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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