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11:37, 12 июня 2019 277
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Посол Латвии назвал рязанские шпроты «попыткой уловить запросы потребителей на ностальгию»

Посол Латвии назвал рязанские шпроты «попыткой уловить запросы потребителей на ностальгию»

Фото: Pixabay.com

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш в интервью журналу «Открытый город» назвал рязанские шпроты «попыткой уловить запросы потребителей на ностальгию».

Дипломат считает, что латвийские шпроты запретили ввозить в Россию «для защиты внутреннего рынка».

«Когда я захожу в московские магазины и вижу, что там продаются шпроты с надписью Lielās šprotes, произведенные в Рязани, это становится очевидным. Кроме того, производитель в России пытается уловить запросы потребителей на ностальгию, потому что даже ему кажется, что продукт из Латвии лучше», — сказал посол.

Риекстиньш отметил, что у каждой страны есть традиции по отдельным продуктам, которые «перебить трудно». Он уточнил, что сейчас Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за наличия в консервах канцерогена бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

Напомним, в январе в рязанских шпротах нашли превышение опасного канцерогена.


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