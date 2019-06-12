Посол Латвии назвал рязанские шпроты «попыткой уловить запросы потребителей на ностальгию»

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Фото: Pixabay.com
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш в интервью журналу «
Дипломат считает, что латвийские шпроты запретили ввозить в Россию «для защиты внутреннего рынка».
«Когда я захожу в московские магазины и вижу, что там продаются шпроты с надписью Lielās šprotes, произведенные в Рязани, это становится очевидным. Кроме того, производитель в России пытается уловить запросы потребителей на ностальгию, потому что даже ему кажется, что продукт из Латвии лучше», — сказал посол.
Риекстиньш отметил, что у каждой страны есть традиции по отдельным продуктам, которые «перебить трудно». Он уточнил, что сейчас Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию.
В начале июня 2015 года Россельхознадзор
Напомним, в январе в рязанских шпротах
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