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8:39, 12 июня 2019 739
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Матвиенко отметила снижение госдолга Рязанской области

Матвиенко отметила снижение госдолга Рязанской области

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 11 июня, в Совете Федерации прошла презентация Рязанской области. На ней председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила достижения региона в области снижения государственного долга.

По словам Матвиенко, Рязанская область ежегодно наращивает собственные доходы, сокращая госдолг. «Несмотря на то, что государственный долг постепенно снижается, значительной остается доля банковских кредитов — порядка 40 процентов. На их обслуживание расходуется достаточно большие средства бюджета», — отметила спикер СФ.

В связи с этим, Матвиенко предложила подумать о других финансовых инструментах. Например, рассмотреть возможность замещения «дорогих» банковских кредитов региональными облигациями.

При этом председатель Совета Федерации отметила «достаточно хороший кредитный рейтинг» Рязанской области и добавила, что консолидированный бюджет региона в последние годы исполняется с профицитом.


© RZN.info

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