Матвиенко отметила снижение госдолга Рязанской области

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 11 июня, в Совете Федерации прошла презентация Рязанской области. На ней председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила достижения региона в области снижения государственного долга.
По словам Матвиенко, Рязанская область ежегодно наращивает собственные доходы, сокращая госдолг. «Несмотря на то, что государственный долг постепенно снижается, значительной остается доля банковских кредитов — порядка 40 процентов. На их обслуживание расходуется достаточно большие средства бюджета», — отметила спикер СФ.
В связи с этим, Матвиенко предложила подумать о других финансовых инструментах. Например, рассмотреть возможность замещения «дорогих» банковских кредитов региональными облигациями.
При этом председатель Совета Федерации отметила «достаточно хороший кредитный рейтинг» Рязанской области и добавила, что консолидированный бюджет региона в последние годы исполняется с профицитом.
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