Любимов попросил у Совфеда финансовой поддержки на строительство онкодиспансера и реконструкцию канализации в Рязани

Во вторник, 11 июня, на заседании Совета Федерации прошел «Час субъекта», посвященный Рязанской области. На нем с докладом выступил губернатор Николай Любимов. Он представил спикерам верхней палаты парламента стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.

Николай Любимов рассказал, что в Рязанской области разработано 47 проектов, интегрированных в нацпроекты. На их реализацию в 2019 направят 6 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 2 миллиарда 300 миллионов — из регионального.

По словам губернатора, «настоящим прорывом» должно стать создание пилотного агротехнопарка. Его планируют открыть на базе федерального научного агроинженерного центра «Вим».

«Парк объединит сферу образования, науки, промышленности и сельхозпроизводства, а также частных инвесторов. У нас сформирована межведомственная рабочая группа с участием федеральных коллег по реализации этого проекта. Рязанский парк будет способствовать модернизации АПК не только региона, но и всей страны», — заявил Любимов.

В беседе с журналистами губернатор отметил, что на реализацию данного проекта претендует ряд субъектов, при этом подчеркнул высокие шансы Рязанской области. «У нас есть федеральные территории, которыми распоряжается Минсельхоз, есть агротехнологический университет. Корпорация „Вим“ готова оказать нам помощь в реализации проекта», — сказал Любимов. «Нам предстоит еще конкурсный отбор, и мы надеемся, что победим в нем. Деятельность агротехнопарка будет направлена в первую очередь на растениеводство, животноводство и молочное производство», — добавил губернатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что создание федерального инновационного научно-технологического центра «станет дополнительным импульсом для развития инноваций в регионе, который был и остается важным аграрным центром».

«Проект с успехом был представлен на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, и думаю, что он нуждается в нашей поддержке. Надо в нашем постановлении эту тему обязательно прописать», — считает Матвиенко.

На «Часе субъекта» Любимов также обратился к спикерам Совета Федерации с просьбой поддержать инициативы региона и оказать софинансирование таких проектов, как строительство лечебного корпуса клинического онкодиспансера, реконструкцию канализации в Рязани, строительство Западного коллектора и школы №1 в Сасове. «Нам остро необходим новый корпус по лечению онкологии. Стоимость проекта составляет почти 5 миллиардов 400 миллионов рублей. И мы очень просим поддержать наши усилия выделением федеральных средств на этот крайне важный для наших жителей объект», — сказал Любимов.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что предложения Рязанской области, высказанные на комитетах палаты, включат в проект постановления Совета Федерации по итогам Дней субъекта и рассмотрят 25 июня. «Мы обязательно окажем содействие», — заявила спикер СФ.