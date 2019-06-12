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21:04, 12 июня 2019 218
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Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем России

Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем России

Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем России. Прямую речь председателя Рязанской областной думы опубликовал сайт органа.

«Этот важный государственный праздник символизирует национальное единство и общую ответственность за судьбу Родины. Мы по праву гордимся Россией и хотим видеть ее могучей и сильной державой. От созидательного труда каждого из нас, профессионализма, инициативы и упорства во многом зависит экономическое благополучие и социальная стабильность страны, ее престиж и международный авторитет», — сказал политик.

Также председатель облдумы отметил, что совместными усилиями рязанцы смогут создать все необходимые условия для развития области.

«Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях», — закончил свою речь Аркадий Фомин.


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