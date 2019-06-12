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20:34, 12 июня 2019 130
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А что в кино? «Люди в черном: Интернэшл», «Донбасс. Окраина» и другие премьеры

А что в кино? «Люди в черном: Интернэшл», «Донбасс. Окраина» и другие премьеры

Очередные премьеры не заставляют себя ждать, и мы вновь готовы познакомить наших читателей с новинками кино. Стоит отметить, что основные премьеры на этой неделе состоятся на день раньше, 12 июня.

Среди наиболее заметных премьер недели — американский научно-фантастический фильм «Люди в черном: Интернэшнл» — спин-офф к серии «Люди в черном».

Российская премьера — военная драма «Донбасс. Окраина» режиссера Рената Давлетьярова, сюжет которой выстроен вокруг событий в Иловайском котле в 2014 году.

Испанский драматический фильм «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара принял участие в программе 72-го Каннского фестиваля, и заслужил восторженные отзывы критиков, которые назвали его одним из лучших фильмов киносмотра.

Стоит также отметить детский фантастический фильм «Питомец Юрского периода» режиссера Райана Беллградта.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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