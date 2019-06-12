А что в кино? «Люди в черном: Интернэшл», «Донбасс. Окраина» и другие премьеры

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Очередные премьеры не заставляют себя ждать, и мы вновь готовы познакомить наших читателей с новинками кино. Стоит отметить, что основные премьеры на этой неделе состоятся на день раньше, 12 июня.
Среди наиболее заметных премьер недели — американский научно-фантастический фильм «Люди в черном: Интернэшнл» — спин-офф к серии «Люди в черном».
Российская премьера — военная драма «Донбасс. Окраина» режиссера Рената Давлетьярова, сюжет которой выстроен вокруг событий в Иловайском котле в 2014 году.
Испанский драматический фильм «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара принял участие в программе 72-го Каннского фестиваля, и заслужил восторженные отзывы критиков, которые назвали его одним из лучших фильмов киносмотра.
Стоит также отметить детский фантастический фильм «Питомец Юрского периода» режиссера Райана Беллградта.
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