В Рязанской области град побил урожай. Видео

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Во вторник, 10 июня, в Рязанской области выпал крупный град. Об этом пишет ИД «
Град затронул отдельные участки. В частности, осадки выпали в Сараевском и Скопинском районах.
У многих владельцев присусадебных участков пострадали кабачки, огурцы и картофель.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».