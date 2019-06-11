В Рязани пьяный мужчина покусал полицейского

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Грозного, напавшего на полицейского. Об этом сообщила
По данным следствия, утром 9 июня жительница дома по улице Мусоргского сообщила в полицию о том, что пьяный мужчина выбивает входную дверь у соседки.
На место приехал наряд полиции. На требования правоохранителей прекратить свои действия и проследовать в отдел мужчина стал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя — укусил полицейского за предплечье руки.
Дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Расследование продолжается.
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