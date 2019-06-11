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19:44, 11 июня 2019 219
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В Рязани пьяный мужчина покусал полицейского

В Рязани пьяный мужчина покусал полицейского

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Грозного, напавшего на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, утром 9 июня жительница дома по улице Мусоргского сообщила в полицию о том, что пьяный мужчина выбивает входную дверь у соседки.

На место приехал наряд полиции. На требования правоохранителей прекратить свои действия и проследовать в отдел мужчина стал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя — укусил полицейского за предплечье руки.

Дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Расследование продолжается.


© RZN.info

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