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Утром во вторник, 11 июня, в Канищеве отключили холодную воду. Об этом сообщила
Ремонтные работы на водопроводе должны завершить до 15:00. До этого времени воды не будет на улицах Чапаева, Полевой и Весенней.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.