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13:07, 11 июня 2019 320
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Рязанцев попросили не парковаться на нескольких улицах во вторник и среду

Рязанцев попросили не парковаться на нескольких улицах во вторник и среду

Из-за празднования Дня России 11 и 12 июня в Рязани запретили парковаться на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Стоянку автомобилей запретили 11 июня с 6:00 на пересечении улицы Горького и Краснорядской улицы.

Также 11 июня с 21:00 до 20:00 12 июня транспорт нельзя парковать на улице Горького от пересечения с Праволыбедской улицей до пересечения с улицей Маяковского, на улице Кольцова, на Соборной улице от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина.

В среду, 12 июня, с 8:00 до 23:00 парковаться запрещено на проезжей части вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и дублера Московского шоссе до дома №47.

Напомним, в День России перекроют несколько улиц Рязани.


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