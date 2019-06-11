О курении на балконе и не только. Прокуратура ответит на вопросы рязанцев

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
В частности, жителей региона интересует, можно ли подать в суд на соседа снизу, который курит на балконе? При этом отмечается, что дым постоянно проникает в квартиру, где живет несовершеннолетний ребенок.
Ответ на этот вопрос читайте в нашем разделе «
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