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10:30, 11 июня 2019 245
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На строительство нового коллектора в Рязани планируют выделить полмиллиарда рублей

На строительство нового коллектора в Рязани планируют выделить полмиллиарда рублей

На строительство нового коллектора в Рязани планируют выделить полмиллиарда рублей. Такую рекомендацию Правительству дал комитет Совета Федерации по федеративному устройству. Об этом пишет «Парламентская газета».

Дополнительный коллектор поможет увеличить объем ввода жилья, поскольку старые канализационные системы города не справляются с нагрузкой. Средств на строительство у региона нет.

«Однозначно, что коллектор для города Рязани необходим», — сказал председатель комитета Олег Мельниченко. Его коллеги единогласно поддержали рекомендацию Правительству выделить на строительство необходимые деньги.


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