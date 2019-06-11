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На строительство нового коллектора в Рязани планируют выделить полмиллиарда рублей. Такую рекомендацию Правительству дал комитет Совета Федерации по федеративному устройству. Об этом пишет «
Дополнительный коллектор поможет увеличить объем ввода жилья, поскольку старые канализационные системы города не справляются с нагрузкой. Средств на строительство у региона нет.
«Однозначно, что коллектор для города Рязани необходим», — сказал председатель комитета Олег Мельниченко. Его коллеги единогласно поддержали рекомендацию Правительству выделить на строительство необходимые деньги.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.