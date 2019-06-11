На Северной окружной внедорожник врезался в ограждение. Фото

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Вечером во вторник, 11 июня, на Северной окружной внедорожник Toyota врезался в ограждение. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Северной окружной образовалась пробка в сторону Канищева. Движение затруднено от 3-го до 2-го Борковского карьера. Скорость потока не превышает трех километров в час.
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