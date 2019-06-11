На Первомайском проспекте автомобиль врезался в легковушку после столкновения с внедорожником. Видео

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Днем во вторник, 11 июня, на Первомайском проспекте произошло двойное ДТП. Видео опубликовано в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».
Авария произошла на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
Внедорожник, ехавший в сторону центра города, врезался в автомобиль, ехавший впереди него, от чего тот столкнулся с легковушкой.
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