Московская мэрия согласовала марш в поддержку Ивана Голунова

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Мэрия Москвы согласовала проведение 16 июня на проспекте Сахарова митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил «
Заявку подали главред «МК», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и журналистка, член СПЧ Екатерина Винокурова.
«С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», — говорится в пресс-релизе администрации города.
Согласованная акция запланирована с 13:00 до 15:00.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.