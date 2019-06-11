Экспресс «Рязань-Москва» перевез пассажиров сошедшего с путей поезда

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Экспресс «Рязань — Москва» перевез пассажиров электрички, сошедшей с путей. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Ранее при отправлении пригородного поезда №6110 Голутвин — Москва от платформы Трофимово сошла одна колесная пара второго с хвоста вагона. Никто не пострадал.
Для перевоза пассажиров использовали экспресс «Рязань — Москва», который остановили для посадки на остановке «Конобеево».
Затем он проследовал со всеми остановками до станции Раменское и далее без остановок до Казанского вокзала.
Часть пассажиров довезли до станции Раменское с помощью девяти отцепленных вагонов электрички№6119, после чего состав убрали в депо.
Движение поездов восстановили в 16:52.
Специальная комиссия выяснит причины схода.
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